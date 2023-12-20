نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مغنية شهيرة تعترف بسرقة الفنادق التي ترتادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على الرغم من ثروتها التي تفوق 165 مليون جنيه إسترليني، إلا أن النجمة أديل لم تتمكن من التخلص من عادتها في سرقة مستحضرات التنظيف والتجميل من الحمامات في الفنادق.

وكشفت أديل، عن هذه العادة الغريبة خلال إحدى حفلاتها في لاس فيغاس، حيث تقول بمزاح أنها تؤيد مبدأ "المشاركة تعني الاهتمام".

تُظهر النجمة العفوية أنها تأخذ منتجات صغيرة من غرف الفنادق وتقدمها لضيوفها في منزلها الباهر في بيفيرلي هيلز، الذي يبلغ قيمته 48 مليون جنيه إسترليني.

وتعبر أديل عن قلقها من أن يأخذ الضيوف معهم شيئًا من منزلها، لذا تختار وضع المنتجات التي تأخذها من الفنادق.

وتشارك الجمهور بحيرتها حيال كيفية استقبالها للضيوف في منزلها الذي تشاركه مع زوجها ريتش بول.

وتعبر أديل عن استعدادها لاستقبال الضيوف في منزلها، مؤكدةً: "سيأتي بعض الضيوف للبقاء في منزلي قريبًا وأريد أن يكون كل شيء مثاليًا".