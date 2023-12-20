نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتهر بأدوار ابن البلد والمعلم.. معلومات عن الراحل محمد رضا في ذكرى ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد رضا (20 ديسمبر 1921 - 21 فبراير 1995)، وهو ممثل قدير اشتهر بأدوار ابن البلد وأدوار المعلم.

عن الراحل محمد رضا

ولد في أسيوط، حصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938 وأيضا حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، تتلمذ على يدي يوسف وهبي وزكي طليمات، وعمل مهندس بترول قبل أن يعمل بالفن.

حياته الفنية



بدأ حياته الفنية في نهاية الاربعينات وذلك أثناء دراسته في المعهد حيث قام بأدوار صغيرة أغلبها لمفتش المباحث في بداية حياته الفنية.

ونجح الراحل في أداء شخصية المعلم في مسرحية «زقاق المدق» فالتصقت به إذاعيا وسينمائيا وفي المسلسلات الإذاعية مثل «رضا بوند» التي تحولت إلى فيلم سينمائي بنفس الاسم.

ومن مسرحيات محمد رضا: «نقطة الضعف»، ومن المسلسلات التي عمل بها: «عودة الروح»، «أبيض وأسود»، «ساكن قصادي»، «يوميات ونيس»، «عماشة عكاشة»، «يوميات جاد الله»، «عنتر بيكا»

ومن أفلامه: «30 يوم في السجن»، «باريس والحب»، «بنت اسمها محمود»، «غاوي مشاكل»، «ممنوع في ليلة الدخلة».