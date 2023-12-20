محمد شاهين يحسم الجدل حول مصير الجزء الثاني من "سوتس بالعربي"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد شاهين عن احتمالية إعداد جزء ثانٍ لمسلسل "سوتس بالعربي"، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2022، خلال مشاركته في حوار ببرنامج "عرب وود".

وقال محمد شاهين: "المفروض يكون في جزء ثاني بس مش عارف امتى لغاية دلوقتي مجاليش طلب أن عندنا شغل بس يارب يتعمل قريب”.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي

تدور قصة مسلسل "سوتس بالعربي" حول محاكاة النسخة العربية من المسلسل عن نسخته الأمريكية الذي تتمحور حول شركة محاماة كبرى تضم عدة محامين ناجحين ويعتمدوا على الذكاء في كسب قضاياهم مع توالي الأحداث.

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

مسلسل "سوتس بالعربي" بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني. والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.