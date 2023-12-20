نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الفن 2023.. نجوم رحلوا وتركوا ذكريات جميلة في عقولنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عدد كبير من نجوم الفن في عام 2023، مما أدى إلى نشوب حالة عميقة من الحزن في الوسط الفني، فقد ترك هؤلاء العمالقة الذين أثروا في الحياة الفنية بأعمالهم الرائعة ذكريات جميلة تبقى خالدة في قلوب الجمهور.

وفي السطور التالية يستعرض "دوت الخليج الفني" أسماء النجوم الذين فارقوا الحياة في 2023.

الفنانة سلوي العرابي

توفيت الفنانة سلوي العرابي في منتصف شهر فبراير الماضي، وشاركت الفنانة الراحلة في العديد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "حدائق الشيطان" عام 2006، ومسلسل "حكايات وبنعيشها"، ومسلسل "كابتن عفت"، ومسلسل "العيادة"، ومسلسل "جنين وحنان"، إضافة إلى فيلم "كيمو وانتيموا".

الفنانة شريفة فاضل

الفنانة الراحلة شريفة فاضل قدمت تضحية كبيرة للوطن، إذ أهدت أغلى ما تملك وقدمت قطعة من قلبها من خلال دعمها لابنها البطل الشهيد سيد السيد بدير، الذي فارق الحياة في حرب الاستنزاف.

أعمال شريفة فاضل

قدمت أغنيتها "أم البطل" كرمز للوفاء والتضحية، حيث نقلت فيها جزءًا من ألمها ودموعها إلى أمهات الأبطال، معززة عزائمهن ودعمًا للأبطال المحاربين في ذلك الوقت الصعب، وذلك عندما حققوا النصر.

الفنانة لبني محمود

و في شهر مارس، ودعنا العالم الفنانة لبني محمود التي بدأت مسيرتها الفنية في عام 1985 من خلال مشاركتها في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة" بإخراج المخرجة المصرية نادية سالم، وتألقت في ميادين الفن بتنوع مشاركاتها بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

أعمال لبني محمود

تألقت الفنانة لبني محمود في عدة أفلام سينمائية، منها "الإنس والنمس" و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وشاركت أيضًا في عدة مسلسلات تلفزيونية، منها "نيللي وشريهان" و"موضوع عائلي"، واشتهرت بتأديتها لشخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في مسلسلين تلفزيونيين هما "العميل 1001" و"حرب الجواسيس".

الفنانة شيرين الطحان

فارقت الحياة الفنانة شيرين الطحان في شهر أبريل الماضي بعد معركة مع مرض السرطان. قضت 30 يومًا في المستشفى، وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى خاص بسبب مشاكل في القلب والرئة ومكونات الدم والبوتاسيوم، وتدهورت حالتها الصحية بشكل كبير مع مرور الوقت، ما دفع أصدقاءها وأحباؤها إلى طلب الدعاء لها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك.

الفنان مصطفى درويش

فارقنا الفنان مصطفى درويش في شهر مايو الماضي عن عمر يناهز 43 عامًا جراء أزمة قلبية مفاجئة، وبدأ درويش مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف في عام 2011 من خلال فيلم "كف القمر"، وفي شرحه لاختياره لهذا الدور، ذكر أنه تم اختياره بشكل صدفة أثناء تواجده في تصوير الفيلم مع أصدقائه، حيث عُرض عليه تجسيد دور ضابط شرطة، ووافق على التحدي من أجل التجربة، وبعد ذلك، تلقى العديد من العروض من شركات الإنتاج مثل عرب سكرين والعدل جروب وسينرجي للانتاج الفني، وكان يعمل درويش في مجالي التمثيل والاتصالات.

أعمال مصطفي درويش

جسد مصطفى درويش أكثر من 30 عملًا دراميًا وسينمائيًا، وحقق شهرة واسعة بدوره كـ "فتحي"، مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تختص في عمليات النصب والاحتيال بطرق طريفة ومبتكرة، في مسلسل "بـ100 وش" الكوميدي الذي أخرجته كاملة أبو ذكري وأنتجته شركة العدل جروب المصرية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان 2020، جنبًا إلى جنب مع مشاركته في مسلسل "خيانة عهد" في نفس العام.

الفنان محمد الأدنداني

فارقنا الفنان الراحل محمد الأدنداني في شهر مايو الماضي، وكان من بين نجوم الزمن الجميل. بدأ مساره الفني ككومبارس، وسرعان ما ارتقى بتقديم أدوار مميزة، منها فيلم "أربعة في مهمة رسمية" إلى جانب الراحل أحمد زكي، وفيلم "البيه البواب"، ومشاركته في مسلسل "حكاية ميزو" إلى جانب الراحل سمير غانم.

أعمال محمد الأدنداني

تميز الفنان الراحل محمد الأدنداني بموهبته في التقديم، حيث بدأ في هذا المجال في سن الرابعة عشر عبر تقديم مونولوجات إسماعيل ياسين، ودرس العلاقات العامة فيما بعد، وبدأ مسيرته الفنية ككومبارس، ليتطور بعد ذلك ويعمل في ميادين متعددة منها المسرح والتليفزيون والسينما.

أبدع الفنان محمد الأدنداني في تقديم فن الفنان إسماعيل يس ومونولوجاته، حيث أحبها وحفظها عن ظهر قلب،وقدم الأدنداني تلك المونولوجات ببراعة في بعض الأفراح والمناسبات النوبية، وتعتبر هذه اللحظات الفنية النوبية بداية نشوء وتألق الفنان، حيث استطاع أن يترك أثرًا بارزًا بأدائه الرائع وطلته البسيطة في قلوب المشاهدين.

الفنان أشرف مصيلحي

فارقنا الفنان أشرف مصيلحي في شهر سبتمبر الماضي بعد معركة مع مرض السرطان. كانت لموهبته في التمثيل بروز منذ طفولته، ورغم ذلك، تأخرت انطلاقة مسيرته الفنية حتى بلغ عمر الـ26 عامًا، وبدأ مصيلحي في عرض السينما التابع لشركة أفلام مصر العالمية قبل أن يحقق نجاحه الأول في الأعمال السينمائية، وأظهرت موهبته بقوة في السينما والتلفزيون المصري، حيث بلغت أعماله أكثر من 70 عملًا، يمتدون بين السينما والتليفزيون والمسرح.

الفنان محمد فريد

في نهاية شهر سبتمبر، فقدنا الفنان محمد فريد، أحد أبرز نجوم الساحة الفنية المصرية الذي تألق في أداء أدواره. شارك في مسلسل "ليالي الحلمية" عبر أجزائه الخمسة، وفيلم "حب في الزنزانة" إلى جانب الزعيم عادل إمام. قام بتقديم أدوار مميزة في "الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم"، بالإضافة إلى فيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر". قدم أيضًا أعمالًا مميزة في المسرح مثل "راقصة قطاع عام"، وغيرها من الأعمال الفنية.

الفنان عثمان محمد علي

في شهر نوفمبر الماضي، رحل الفنان عثمان محمد علي، والذي يعد والد الفنانة سلوي عثمان، إحدى نجمات جيل عمالقة الفن الكبار.

أعمال عثمان محمد علي

وعاشت أعمال الراحل في ذاكرتنا الفنية، حيث قام بتقديم مجموعة من الأعمال الرائعة مثل "عائلة الحاج متولي"، و"العطار والسبع بنات"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"الحسن البصري"، و"الضوء الشارد"، و"القضاء في الإسلام"، و"أبو حنيفة النعمان"، و"الفرسان الأبطال"، و"عصر الأئمة"، و"ولا إله إلا الله"، إلى جانب مئات الأعمال الدينية والتاريخية الأخرى.

الفنان طارق عبد العزيز

رحل الفنان طارق عبد العزيز في شهر نوفمبر الماضي، إثر أزمة صحية أصابته أثناء تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، وتعرض لمشاكل في القلب أدت إلى تشنجات حادة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة بسبب تلك الأزمة الصحية الحادة.

الفنان أشرف عبد الغفور

في بداية شهر ديسمبر، ودعنا الفنان أشرف عبد الغفور بشكل مأساوي إثر حادث سير مفاجئ. فارق الحياة بعد أن اصطدمت سيارته بسيارة أخرى من الخلف على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، كان الراحل يحظى بسمعة طيبة بين زملائه، وكان أحد نجوم السينما والدراما المرموقين في تاريخ الفن المصري، حيث ترك بصمة كبيرة في مجالات الإذاعة والتليفزيون.

المنتجة ناهد فريد شوقي

وفي نفس الشهر أيضا، فارقت المنتجة ناهد فريد شوقي الحياة، تعد ناهد من عائلة فنية بامتياز، حيث هي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وتنتمي إلى عائلة تضم أيضًا خالها الموسيقار الكبير محمد فوزي وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي. كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، ولديها ابنة الفنانة ناهد السباعي وابنها محمد السباعي، الذي يعمل كمنتج ومخرج وممثل في نفس الوقت.

أعمال ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقي، المنتجة السينمائية، ولدت في 25 ديسمبر 1950، وقدمت عدة أعمال فنية من خلال شركتها الخاصة. قامت بإنتاج فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وكذلك فيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي وفيلم "اللعبة أمريكاني". شاركت أيضًا كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات، منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي"، "نونة الشعنونة"، و"امرأة آيلة للسقوط".