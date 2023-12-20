نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاظم الساهر يعلن عن موعد حفله القادم بالإمارات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان كاظم الساهر عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في دولة الإمارات.

وشارك جمهوره من خلال الستورى الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالبوستر تعليق قال فيه:"حفل دبي بدولة الإمارات، يوم الجمعة 22 ديسمبر الجاري".

آخر أعمال كاظم الساهر

يذكر أن آخر أعمال الفنان كاظم الساهر أغنية أوقفوا نيرانكم باللهجة الانجليزية لدعم فلسطين.

الأغنية من ألحان كاظم الساهر، وكلمات توم لو، وهي من توزيع ميشال فاضل، وقد رافقه فيها فريق كورال بقيادة بيريندا فونجوفا، يقول مطلع الأغنية: في أعماق قلوبنا نتوق إلى السلام، ندعو للحظة أن تتوقف فيها الحرب... أوقفوا نيرانكم، أوقفوها، من أجل أولئك الذين يحبون... من أجلك، ومن أجلي.



وأغنية سوه، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

تعرف على كلمات أغنية سوه

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /سوه سوه سوه سوه

محلانا من نلتم سوه

مثل النفس سوه

مثل النبض سوه

مثل الهوا ومثل الضوا

إحنا لبعض قوة وسند

عالخط معاكم للأبد

وإللي يجي أفضل بعد

لمة حبايب ياهوا

نمشي سوه سوه

نوصل سوه سوه

حبكم لكل علة دوا



سوه سوه سوه سوه

محلانا من نلتم سوه

مثل النفس سوه

مثل النبض سوه

مثل الهوا ومثل الضوا

إحنا لبعض قوة وسند

عالخط معاكم للأبد

وإللي يجي أفضل بعد

لمة حبايب ياهوا

نمشي سوه سوه

نوصل سوه سوه

حبكم لكل علة دوا

مثل الهوا ومثل الضوا

إحنا لبعض قوة وسند

عالخط معاكم للأبد

وإللي يجي أفضل بعد

لمة حبايب ياهوا

نمشي سوه سوه

نوصل سوه سوه

حبكم لكل علة دوا

سوه سوه سوه سوه

محلانا من نلتم سوه

مثل النفس سوه

مثل النبض سوه

مثل الهوا ومثل الضوا

إحنا لبعض قوة وسند

عالخط معاكم للأبد