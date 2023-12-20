نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا البحراوي يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "أنا الحدوتة" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفنان رضا البحراوي في تصدر الترند بأحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "أنا الحدوتة"، وحققت الأغنية نحو ربع مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال ساعات، وأصبحت رقم 1 ضمن قائمة الأعمال الموسيقية المطروحة مؤخرا.

تفاصيل أغنية أنا الحدوتة

أغنية "أنا الحدوتة" من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوي ومصطفى حجاج، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، ومن إنتاج "هاي ميوزيك" طارق عبد الستار، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".



تعرف على كلمات أغنية أنا الحدوتة

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /أنا الحدوتة اللي شغلاكم‏

وتعباكم ‏بقالها سنين

مسلك نيتي ليكم

وانتو ليا مش سالكين

‏بتناموا تقوموا على سيرتي

كلام يتقال وأنا في غيبتي

ده ما يقللش من قيمتي

‏ما يقللش من قيمتي

ولا يعملكم بني ادمين

‏عمال تقول انا وانا

حطيت عليك كام سنة

‏أبو غل من غلو

أونطه في الجدعنة

فاهم الرجولة غلط

معووج عايز تتظبط

فاضي وآخرك هوا

زي اللي كبر اتعبط

رايح وجاي تترسم

ماشية معاك بالعشم

إكمني حارققك أو ي

قلبت معاك بالغشم

يا عم فوق واصطبح

يا عم فوق واصطبح

ده الغل منك طفح

اصفر وسماوي

تايه وعامل شبح

النجم فوق في السما

معروف صحيح انما

من فتره مش باين

زي اللي فاضي واترمى

اعمل حساب وقعتك

هو انت فين شلتك

كرهوك عشان كذاب

وفي حته مش حتتك

حرّاق عليك بالقوي

مني كمان مستوي

احنا اللي مشغلناش

ولا ضعيف ولا قوي

البابا ودي شغلتي

البابا ودي شغلتي

حبة عيال تتلغي

بشوط اللي بيجي

بيجي على سكتي

سمعت عندك انا

بقالي شوف كام سنه

راحت عليك يا زميل

فبلاش تقول انا وانا