وائل جسار: العمل في الفن صعب جدا.. وإذا ما عرفت تتعامل معه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 07:29 صباحاً - كشف النجم اللبناني وائل جسار تفاصيل المحاولات العديدة التي تعرض لها بهدف جره إلى طريق تعاطي المخدرات.

وقال وائل جسار خلال حواره مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "زمن" المذاع عبر قناة LBCI اللبنانية: "العمل في الفن صعب جدا وخصوصا للنساء لكن صعب أيضا للرجال، وإذا ما عرفت تتعامل معه بياخدك على متاهات".

وأضاف: "في جو السهر في أصحاب سوء، ولازم تعرف تختار تسهر مع مين، لأن بعض الناس تنحرف".

وتابع: "في هذه الأجواء رفضت أشياء كثيرة منها تعاطي المخدرات مثلا، ومن سابع المستحيلات أقرب من هذه الأشياء، وصاروا يقولوا عني دقة قديمة، إنت شاب، كيف تطلع على المسرح من غير مخدرات".