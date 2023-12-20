إلهام شاهين بصحبة يسرا وبشرى وأحمد حاتم في الحفل الخيري لصالح غزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 07:29 صباحاً - حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور حفل العشاء الخيري المقام بهدف جمع تبرعات لصالح غزة على هامش الدورة السادسة بمهرجان الجونة السينمائي.

كما حرص عدد كبير من النجوم على التواجد في حفل العشاء الخيري الذي أقامه مهرجان الجونة السينمائي من أجل جمع تبرعات لصالح غزة.

ومن بين الحضور كانت النجمة صبا مبارك، أمير المصري، صدقي صخر، منى هلا، فاطمة ناصر، ماريان خوري، عمرو منسي وغيرهم الكثير من النجوم.

كان مهرجان الجونة في دورته السادسة قد انطلق مساء الخميس 14 ديسمبر بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين. وشهد الحفل حضور النجمة يسرا والنجم محمود حميدة، بالإضافة إلى محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، وأمير المصري، ونور النبوي، وياسمين رئيس، والمخرج مروان حامد، والمطرب أبو، وأحمد حاتم، والمخرج عمرو سلامة، ونسرين طافش، وإنجي المقدم، والمخرج يسري نصر الله، وبشرى، ومحمد شاهين، وماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، وانتشال التميمي رئيس المهرجان، والسناريست تامر حبيب، وعدد كبير من الإعلاميين ومنهم إنجي علي، وبوسي شلبي، والمطربة الفلسطينية إليانا، التي غنت خلال الحفل.

وألقى المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي كلمة قال فيها إنه كان يهاب إقامة هذه الدورة قبل انطلاقها، ولكن بعد ما شاهده في الافتتاح من إنجاز شعر بسعادة كبيرة لقراره الجريء بإقامة الدورة هذا العام