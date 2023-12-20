نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة خليل: انتظروني في "الكبير أوي 8" رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة أمينة خليل، إنها ستشارك في موسم رمضان 2024، بمسلسل جديد في حين وجود سيناريو جيد.

ولفتت في تصريحات صحفية الانتباه إلى مشاركتها كضيف شرف في مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، للنجم أحمد مكي، حيث من المقرر أن تظهر بشخصيتها الحقيقية وباسمها الحقيقي.

وأشارت إلى أنه خلال أحداث المسلسل يحاول الكبير خداع نفادي الذي يجسد دورة الفنان حاتم صلاح من خلال مواقف تجمعه مع أمينة خليل.

كما أشارت إلى أن هناك أعمالا أخرى عرضت عليها ما زالت في طور القراءة، ولم تحدد حتى الآن.

“الكبير أوي 8”

يذكر أن النجم أحمد مكي بدأ في أكتوبر الماضي تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "الكبير 8" للعرض في رمضان المقبل 2024، من إخراج أحمد الجندى، وإنتاج سينرجى.

وصور مكي، العديد من مشاهد المسلسل في الديكور الاساسى للعمل، كما سيتنقل بين أماكن التصوير المختلفة خلال الأيام المقبلة.