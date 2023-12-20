نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدني سويني تزين غلاف العدد الجديد لـ Marie Claire في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختيرت الممثلة الشابة سيدني سيويني لتكون نجمة الغلاف الخاص بالعدد الجديد لمجلة Marie Claire بإصدارها المخصص لأستراليا.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من الغلاف الخاص بالعدد الجديد، مع لقطات من جلسة تصوير خاصة أجرتها سيدني للعدد تمهيدًا لطرحه رسميًا.

ويأتي ذلك احتفاء بفترة الانتعاشة الفنية التي تعيشها حاليًا سيدني سويني، بعد ظهورها في بطولة عمل سينمائي جديد، ضمن عالم سبايدر مان، يطرح بعنوان Madam Web.

وأثار الاعلان الترويجي الأول لفيلم Madame Web جدلًا واسعًا بين عشاق أفلام مارفل حول العالم، بسبب ضعف المؤثرات وغياب الشخصيات المؤثرة.

وفيلم Madame Web هو فيلم عن مجموعة شخصيات نسائية تمتلك قدرات الرجل العنكبوت، وكانت الانتقادات حول غياب شخصية الرجل العنكبوت عن العمل الجديد.

وسيضم الفيلم في بطولته حسب "ديلي ميل"، مجموعة من نجمات السينما في هوليوود وهم داكوتا جونسون، وسيدني سيويني وتنتجه شركة سوني.

تفاصيل عن الفيلم

و "Madame Webهو فيلم سينمائي جديد مستوحى من عالم الرجل العنكبوت "سبايدرمان" في القصص المصورة، يقدم الفيلم شخصية نسائية تتمتع بقدرات الرجل العنكبوت، وتؤديها النجمة داكوتا جونسون.

وتدور أحداث الفيلم في أوائل القرن الحادي والعشرين، في تزامن مع أحداث أفلام الرجل العنكبوت السابقة التي قام ببطولتها توبي ماجواير، الذي كان أول من جسد شخصية الرجل العنكبوت في العصر الحديث.

وسيتم دمج الفيلم ضمن عالم مارفل السينمائي، مع التركيز على تعدد الأكوان، كما هو الحال في أفلام مارفل السابقة.

فريق العمل

يضم الفيلم طاقم عمل متميز يشمل نجمات السينما، حيث يتم تصويره على أساس البطولة النسائية، بمشاركة إزابيلا مونير، سيدني سويني، إيما روبيرتس، آدم سكوت، سيلست أوكونور، وطاهر رحيم وزوسيا ماميت.

والفيلم من إخراج إس جاي كلاركسون، والإنتاج يتولاه لورنزو دي بونافينتورا، بالاك باتيل، وإيريك هاوسام.

ومن المقرر أن يتم إصدار الفيلم في عام 2024، ضمن المرحلة الخامسة من عالم مارفل."