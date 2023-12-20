نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستوفر نولان يعتبر Oppenheimer أنجح افلامه على الإطلاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال حديث جديد له لوسائل الاعلام الغربية، عبر المخرج الكبير كريستوفر نولان عن اعتزازه بفيلم Oppenheimer، بوصفه أنه انجح الأعمال السينمائية التي صنعها في تاريخه.

ووفق ديد لاين، كان قد حصل نولان على ترشح كأفضل مخرج لفيلم درامي من جوائز جولدن جلوب هذا العام، مع ترشحه الفيلم ونجمه كيليان مورفي أيضًا لجوائز جولدن جلوب.

وتقرر منح المخرج الكبير كريستوفر نولان الزمالة الشرفية BFI Fellowship، والتي تعتبر أعلى وسام يتم منحه من قبل المؤسسة البريطانية BFI.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، صناع فيلم Oppenheimer، سيتلقى التكريم الشرفي، في العاصمة الانجليزية لندن في تاريخ 14 فبراير المقبل، تقديراُ لما قدمه من أعمال سينمائية مميزة.

يأتي ذلك بعد أن رد المخرج الكبير كريستوفر نولان على ما تردد من شائعات حول توليه مهمة إخراج فيلم جيمس بوند القادم، بعد ما سبق وأدلى به من تصريحات عبر بها عن رغبته في ذلك.

ووفق ديد لاين، فإن نولان نفى وجود أي خطوات رسمية بشأن اختياره لاخراج الأجزاء القادمة من أفلام جيمس بوند، وأنه لم يكن هناك أي تواصل بينه وبين الشركة المنتجة.

تكريم مستحق

وكن قد أعلن اتحاد العلماء الأمريكي عن نيته تكريم المخرج الكبير كريستوفر نولان، عما قدمه من إبداع في سرد قصة اوبنهايمر، بفيلمه الأخير الحامل للعنوان نفسه.

ووفق ما ذكر "ديد لاين"، سيكون هناك تكريم خاص لنولان عن قطعته الفنية التي نالت استحسان الملايين من مشاهدي السينما حول العالم.

حديث عن الفيلم

وعلى هامش الحملة الترويجية التي يجريها حاليًا المخرج كريستوفر نولان لأحد اعماله السينمائية، وهو فيلم "أوبنهايمر"، كشف نولان عن أكثر المشاهد الدي دفعته للشهور بالتوتر خلال تصويرها بالعمل.

وفي حوار له أجراه مع موقع بينزس انسايدر"، كشف نولان عن أن الفيلم شهد أول مشهد جنسي يقوم بتصويره في مسيرته بالإخراج، الأمر الذي تسبب له في توتر كبير خلال العمل على هذا المشهد بين كيليان ميرفي وفلرونس بيو.

ويستمر نولا في الترويج وحيدًا للفيلم الجديد، وسط حالة الاضراب التي تعيشها حاليًا هوليوود من جانب الممثلين وكتاب السيناريو للمطالبة بحقوقهم في مواجهة انتشار الذكاء الاصطناعي.