نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراديو 9090 يطلق أكبر خريطة برامجية في 2024.. غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، عن إطلاق أكبر خريطة برامجية في تاريخ المحطة، تضم أكثر من 16 برنامجًا جديدًا، بخلاف البرامج الموجودة حاليًا.

تفاصيل الخريطة البرامجية الجديدة لراديو 9090

وأوضح مصطفى، أن الخريطة البرامجية الجديدة تتنوع ما بين البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والمنوعات، بالإضافة إلى برامج مختلفة عن علم المصريات وأخرى عن الذكاء الاصطناعي.

الخريطة البرامجية الجديدة تستهدف تقديم محتوى متنوع يلبي احتياجات الجميع

وأضاف مصطفى، أن الخريطة البرامجية الجديدة تستهدف تقديم محتوى متنوع يلبي احتياجات الجميع، من خلال باقة متنوعة ومميزة من البرامج التي تستقطب الكثير من المستمعين من مختلف الفئات العمرية، وتقديم محتوى يلبي متطلبات العصر.

فاطمة مصطفى تعلن عن الخريطة البرامجية الجديدة في برنامجها

ومن المقرر أن تقوم الإعلامية فاطمة مصطفى بالإعلان عن الخريطة البرامجية الجديدة في برنامجها الإذاعي "الراديو بيضحك" مساء غدًا الخميس، في السادسة مساءً.

"راديو 9090" يحصد جائزة أفضل محتوى إذاعي خلال شهر رمضان 2023

يأتي هذا في الوقت الذي حصد فيه "الراديو 9090" جائزة أفضل محتوى إذاعي خلال شهر رمضان 2023 في استفتاء مجلة ديرجيست.

ويعد هذا الفوز إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد الراديو 9090، والذي يحرص دائمًا على تقديم محتوى إذاعي متميز يلبي احتياجات جميع المستمعين.