الجمعة.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا جديدًا (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضخم وذلك بعد غد الجمعة الموافق 22 ديسمبر، بأحد مولات طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

تفاصيل آخر حفل لتامر عاشور



وفي سياق آخر، حرص الفنان تامر عاشور، مؤخرًا على مشاركة جمهوره صور من حفلته بالسعودية التي حملت اسم "ليلة الدموع" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"من حفل ليلة الدموع ٢ على مسرح أبو بكر سالم في موسم الرياض 2023، شكرًا جمهور المملكة على الاستقبال الرائع".

الحفل أحياه كل من تامر عاشور ورامي جمال ورامي صبري وآدم ضمن فعاليات موسم الرياض والذي حمل عنوان ليلة الدموع.



تفاصيل حفل زفاف تامر عاشور



يذكر أن تامر عاشور احتفل مؤخرًا، بزفافه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز، داخل أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، ونشر عاشور صورة تجمعه بعروسه بفستان الزفاف، وعلق: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا".

وحرص على حضور حفل زفافهما عدد كبير من الفنانين والإعلاميين مثل رامى جمال وزوجته نريمان، حماقي، مصطفى حجاج، أنغام وهيثم شاكروعزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.