في هذا الموعد.. إنطلاق تصوير مسلسل "عتبات البهجة" لـ يحيى الفخراني

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان يحيي الفخراني، حاليًا في مسلسل "عتبات البهجة"، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ومن المقرر انطلاق تصويره في أول شهر يناير المقبل.



تفاصيل مسلسل "عتبات البهجة"

ومسلسل عتبات البهجة مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي إنساني، حول علاقة جد بأحفاده، وتواصل الشركة المنتجة للعمل إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والمسلسل من تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل.



آخر أعمال يحيي الفخراني

والجدير بالذكر آخر أعمال يحيى الفخراني هو مسلسل نجيب زاهي زركش، والذي ضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أنوشكا، محمد محمود، إسلام إبراهيم، رامز أمير، وكريم عفيفي والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.

تفاصيل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

كما شارك يحيي الفخراني، مؤخرًا في مسرحية تحمل اسم ياما في الجراب يا حاوي والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ عرضها، وشارك بها عدد كبير من الفنانين، أبرزهم إياد نصار، كارمن سليمان، محمد الشرنوبي، شريف الدسوقي، وسماء إبراهيم.