نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية هيدي كرم في مسلسل”الوصفة السحرية” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة هيدي كرم، حاليًا في مسلسل ”الوصفة السحرية”، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلاله شخصية فتاة متزوجة تدعى أميرة تعمل في إحدى البنوك، وتدخل في صراعات عديدة مع زوجها خلال أحداث العمل.

أبطال مسلسل “الوصفة السحرية”



مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، سلوى محمد علي.

وكانت الفنانة هيدي كرم، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل عن رفضها المشاركة فى مسلسل "جعفر العمدة" وتقديم شخصية وداد، وقالت في تصريحات تلفزيونية: "رفضت دور وداد فى جعفر العمدة؛ لأسباب شخصية، ولكني كنت أتمنى أن أكون ضمن منظومة النجاح الذي حققها هذا العمل في رمضان الماضي، وجوري بكر قدمت الدور بشكل رائع وسعدت جدًا لنجاحها في المسلسل".

آخر أعمال هيدي كرم مسلسل "الاختيار 3"

يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز، وآخرون من النجوم.



مشاركة هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ"

وشاركت هيدي كرم، مؤخرًا في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.