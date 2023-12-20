نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. إقبال جماهيري كبير بأمسية "فلسطين في القلب" للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ أمسية شعرية غنائية بعنوان "فلسطين في القلب" للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح بمشاركة الشاعر الكبير محمد بهجت، وذلك مساء أمس الثلاثاء 19 ديسمبر، بمسرح الهناجر بمركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

قصائد شعرية

تضمنت الأمسية؛ قصائد شعرية؛ إلقاء الشاعر محمد بهجت منها: "الله معك"، "يا برتقال أخضر وجديد"، "أنا عربي"، "مسحراتي القدس"، "إن نصر الله قريب"، "مسحراتي التراب المريمي"، "الأرض بتتكلم عربي"، "سينا أرض مصرية"، "عروسة من سينا".

أغاني تراثية

ثم قدم المطرب أحمد محسن مجموعة متميزة من الأغاني التراثية منها: "القدس العتيقة"، "عربية يا أرض فلسطين"،الأرض بتتكلم عربي"، "زهرة المدائن"، "القدس دار السلام"،"سكت الكلام"، "أخي جاوز الظالمون المدى"، "حبيبتي من ضفايرها"، "اسلمي يا مصر"، " نشيد بلادي بلادي".

أبرز الحاضرين

حضر الأمسية كوكبة من نجوم الفن والمجتمع منهم؛ الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، الفنان القدير شادي سرور، الأستاذة الدكتورة راندا رزق، الفنان القدير خالد الذهبي، الناقد المسرحي الكبير عبد الرازق حسين، السيدة فاطمة حسين رياض، المستشار ماضي توفيق الدقن.