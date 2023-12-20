نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "سنة أولى خطف " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيلم "سنة أولى خطف" أن يحقق نسب إيرادات مرتفعة طوال فترة عرضه، فيما بلغت إيراداته نحو 947 ألف جنيه كإجمالي إيرادات منذ طرحه بدور العرَض.



قصة “سنة أولى خطف”



تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال عصابة تفشل في تنفيذ كثير من مهامها، ويقرر الفريق خطف مجموعة من الأطفال من أبناء العائلات الثرية أملًا في كسب مزيد من المال، الأمر الذي يجعلهم يتورطون في مواقف صعبة.

أبطال فيلم سنة أولى خطف



فيلم سنة أولى خطف بطولة بيومي فؤاد، ومي كساب، وأحمد فتحي، وياسر الطوبجي، وإسماعيل فرغلي، وأحمد صيام، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

آخر أعمال بيومي فؤاد



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد فيلم "وش في وش"، ويشارك في بطولته بيومى فؤاد إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعي لايت.



تفاصيل فيلم "مندوب مبيعات"

وفيلم "مندوب مبيعات" ويضم مجموعة من النجوم أيتن عامر، أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عوني، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.

