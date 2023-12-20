نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أمسية " هالة فاخر چوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي" بمركز الحرية للإبداع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش في الساعة السابعة مساء غد الخميس الموافق 21 ديسمبر الجاري، أمسية جديدة من أمسيات صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق، بعنوان “هالة فاخر.. چوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي”.

أمسية صالون كلام فالسيما بسينما الهناجر

يذكر أن سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أقيمت من أمسيات صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق في الخميس الماضي.

موعد كلام فالسيما

ويقام صالون "كلام فالسيما "في الخميس الثاني من كل شهر بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية.

نبذة عن صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.