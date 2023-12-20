ملتقى الأراجوز الخامس يحتفي بتراث الدبكة الفلسطيني في الحديقة الثقافية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث الثقافي الغير مادي، افتتح الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس، الذي يقيمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالحديقة الثقافية في السيدة زينب والذي يستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

وفي كلمته استعرض الدكتور هشام عزمي، ما قدمه ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية على مدار خمسة أعوام من الأبحاث العلمية حول الأراجوز، وقدمت عددا جديدا من عروض الأراجوز الحديثة، والتي تعد ذخيرة لكل اللاعبين الجدد لأنها عروض تحتوي على نصوص تتفاعل مع الواقع، إلى جانب إصدار عدد تذكاري خاص من مجلد ثقافة الطفل فى عددها الذهبى رقم 50 ليحتفى بالأراجوز، كما قدم المركز ثلاثة عروض هم "الأراجوز الكسلان، وأرجوز وأرجوزتا، وعرض عسل و نار"، كما تم إنشاء مدرسة لتعليم فن الأراجوز ليصل عدد من تعلموا هذا الفن من المحافظات إلى 60 لاعب أراجوز.

واستعرض الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز، جهود وزارة الثقافة التي لم تتوقف عند إدراج اليونسكو لعروسة الأراجوز كمفردة ثقافية مصرية على قائمة الصون العاجل فى 28 نوفمبر عام 2018 ، لكن بدأت الوزارة فى اتخاذ اجراءات الصون العاجل فعليًا على كل المستويات منذ هذا الاعلان، ومنها تكليف المركز بالاهتمام بتلك المفردة بتقديم عروضه بكل مكان في مصر عبر القوافل الثقافية ومنصات التواصل الإجتماعي الخاصة بالمركز على "اليوتيوب والفيسبوك"، وإطلاق ملتقى الأراجوز الأول والعرائس التقليدية فى 28 نوفمبر عام 2019 ليصل إلى دورته الخامسة في عام 2023. وأكد ناصف، أن المركز لم يقتصر دوره على الاهتمام بالتراث المصري فقط، ولكنه اهتم بالتراث العربي فاحتفل العام السابق بخيال الظل السوري، ويحتفى هذا العام بالدبكة الفلسطينية بعد إدراكها كتراث فلسطيني.

وخلال الحفل تم تكريم الدكتورعصام الدين أبو العلا ممثل اليونسكو، الشاعر سيد سلامة، المخرج محمود أبو الغيط، واسم الفنان سيد عزمي.

بدأ الفعاليات بافتتاح معرض رسوم الأطفال الفائزين بمسابقة "الأراجوز فى عيون جيل ألفا" ومعرض إصدارات المركز، ومعرض آخر عن اللعبة اليدوية الدولية بمشاركة عدد من السفارات منها "الصين، أذربيجان، الهند، بيروني، أوكرانيا"، إلى جانب ديفليه استعراض فرق عرائس الماريونت، وإلقاء قصيدة الأراجوز للطفلتان منة كمال وفاطيما محمد، وتضمنت الفعاليات عرض لفرقة "بنات وبس" الاستعراضية بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، وعرض خريجي ورشة الأراجوز، والاسكتش الفائز في مسابقة الأراجوز، واختتم الحفل بعرض "أراجوز وأراجوزتا" تأليف سعيد حجاج وإخراج ناصر عبد التواب.