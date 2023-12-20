جماليات اللغة العربية ضمن نقاشات قصور الثقافة بالسويس

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم فرع ثقافة السويس مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر ديسمبر الجاري.

وفي السياق أعد نادي أدب السويس لقاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، تناول خلاله الشاعر سعد جاد الرب، جماليات اللغة العربية واختيار يوم ١٨ ديسمبر يوماً عالمياً للاحتفاء بها.

أصل اللغة العربية ومدى انتشارها



كما تحدث عن أصل اللغة العربية ومدى انتشارها، وما تتمتع به من مفردات متنوعة تتميز بالدقة والثراء.



من جانبه تحدث د. أسامة دندراوي عن آداب اللغة وأسرارها البلاغية، مقدماً عدداً من روائع التراث الأدبي.

"دور المثقف والمبدع فى بناء المجتمع"

بينما شهد نادي أدب فيصل لقاء بعنوان "دور المثقف والمبدع فى بناء المجتمع"، أوضح خلالها الشاعر والكاتب محمد التمساح، مفهوم الإبداع، موضحاً دور الثقافة في تطوير المجتمعات من خلال رفع مستوى الوعي بين الأفراد.

ومن ناحية أخرى وضمن برتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، شهدت مدرسة طه حسين الرسمية للغات، ندوة بعنوان"الحفاظ على البيئة ومواجهة أزمة المناخ" أكد خلالها كل من أحمد الخولي مدير التعليم الإعدادي بالأزهر، وعبير أمين مدير عام المجلس القومي للسكان، ضرورة الحفاظ على البيئة، ومواجهة أزمة التغير المناخي والاتجاه إلى التخضير، من أجل مستقبل آمن للأجيال القادمة.

جاءت الفعاليات استمرارًا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

"دور المهارات الحياتية في إعداد جيل واع"

هذا وشهدت مدرسة زكي نجيب الثانوية الصناعية بنين، لقاء بعنوان "دور المهارات الحياتية في إعداد جيل واع"، بحضور كل من د. محمد المصري، ودعاء كامل أخصائي تعديل سلوك، تناولا خلاله أهمية المهارات الحياتية وكيفية اكتسابها وتطويرها من أجل التعامل مع أفراد المجتمع بإيجابية.