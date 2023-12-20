ملك زاهر تنضم لقائمة أبطال مسلسل "محارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة ملك زاهر، على المشاركة في مسلسل "محارب"، والذي يقوم ببطولته النجم حسن الرداد، والفنان أحمد زاهر، ومن المقرر أن تبدأ فب تصوير أولى مشاهدها بالعمل خلال أيام، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.



من هم أبطال مسلسل "محارب"؟

مسلسل "محارب" يضم عدد من الفنانين أبرزهم: حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ماجد المصري، محمود عمرو ياسين، وآخرون من النجوم،وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ما هي آخر أعمال ملك زاهر؟

كان مسلسل "نسل الأغراب" آخر عمل درامي شاركت به الفنانة ملك زاهر، وتم عرضه عام 2021، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، فردوس عبد الحميد، دياب، وآخرون من النجوم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



وفي السينما كان آخر أعمالها، هو فيلم "فارس" من تأليف حسام موسى، وكان بطولة والدها الفنان أحمد زاهر، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

ما هي آخر أعمال حسن الرداد؟

وكان آخر أعمال الفنان حسن الرداد في الدراما التلفزيونية هو مسلسل "بابلو"، الذي عرض في رمضان 2022، وشارك به عدد من الفنانين منهم: أروى جودة، مصطفى فهمي، هالة فاخر،سلوى عثمان، محمود حجازي، رشوان توفيق،ساندي علي، والعمل من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ما هي أحدث أعمال الفنان احمد زاهر؟

ويشارك الفنان أحمد زاهر، في رمضان المقبل لعام 2024 في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، ليعود به لدراما رمضان، بعد غياب ثلاث مواسم رمضانية، حيث كان آخر أعماله في رمضان 2020 مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، محمد علاء، روجينا، سلوى عثمان، وآخرون من النجوم.