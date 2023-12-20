اليوم.. انطلاق صالون الأوبرا الثقافي يستضيف نماذج مضيئة

القاهرة - محمد ابراهيم - يعقد صالون الأوبرا الثقافي لقاء تحت عنوان "نماذج مضيئة" ضمن فعاليات النشاظ الفكري والثقافي لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء 20 ديسمبر على المسرح الصغير.

صالون الأوبرا الثقافي يستضيف النماذج البارزة لذوي القدرات الخاصة

ويستضيف صالون الأوبرا الثقافي مجموعة من النماذج البارزة لذوي القدرات الخاصة منهم عبلة حسن، جون عماد رفلة، حسن عبد الفتاح ومحمد الحسيني، وتديره رشا آرنست مدير الإدارة الثقافية بالمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتخلله فقرة فنية تقدمها فرقة السلام للموسيقى العربية.



حفل الموسيقار يحيى خليل بالمسرح الصغير

وفي سياق آخر، أحيا الموسيقار يحيى خليل، حفلًا موسيقيًا على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وقدم خلاله مجموعة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم وإلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.