نجوم الأوبرا في الإسكندرية بمناسبة الكريسماس

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل دار الأوبرا المصرية عروضها بمناسبة الكريسماس والعام الجديد حيث تقدم فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين حفلًا بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا ومن إخراج دينا أحمد، وذلك في الساعة الثامنة مساء الجمعة 22 ديسمبر علي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

برنامج الحفل

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأغاني والثنائيات العالمية التى تحتفى بالكريسماس والعام الجديد منها يالها من ليلة مقدسة، كريسماس سعيد، ليلة هادئة، دعها تمطر ثلجا، إنه أروع وقت في السنة، سانتا كلوز قادم إلى المدينة، أيڤ ماريا، هل تسمع ما أسمعه، سأكون في المنزل من أجل الكريسماس، أغنية الكريسماس، رنين الأجراس، رجل الثلج، نتمنى لك كريسماس سعيد.. أداء چيهان فايد، مصطفي محمد، عماد عادل، عزت غانم، ابراهيم ناجي، سلمي الجبالي، تامر توفيق، أسامة علي، برهان الدين فاروق، مينا مجدي، نورا الألفي وتصميم الديكور والجرافيكس للمهندس محمد عبد الرازق.

نبذة عن فرقة أوبرا القاهرة

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.