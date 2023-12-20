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تعرف على تفاصيل حفل محمد عبده في الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فنان العرب محمد عبده لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في الرياض يوم 29 و30 ديسمبر،حسبما أعلنت الشركة المنتجة للحفل، من خلال حسابهم الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". 

 

نشرت الشركة المنتجة للحفل صورة البوستر الرسمي، وعلقت: "ليلتين للتاريخ 60 عام من العطاء الفني... نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين الأولى مع الأوركسترا وفيها أجمل ماغنى من الأعمال، والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية … قريبًا تطرح التذاكر".

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آخر أعمال محمد عبده

 

يشار أن آخر أعمال محمد عبده، أغنية "الملامح"، والتي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب "، وحازت على إعجاب الجمهور.

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تعرف على كلمات الملامح

 

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

 

الملامح
تسأليني
ليه في صوتي
من احزانك ملامح
ليه في صمتي من سكوتك ملامح

وليه أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق
وليه فينا من بعض حزن الملامح

لأن أنتي هو أنا وبيننا سر التشابه
لأننا نفهم بعضنا وعشقنا يمطر سحابه
 

يا ملامح أسمي من بين الحروف
يا أمنياتي
وصحوة الحلم المسافر
في حياتي
وفي ظلام الخوف

يا ارتعاشات الهدب
وعشق عمره ما انكتب

كل عمري لك وفيك
وكل غربات التعب
 

إيه أحبك

بالكلام اللي بقلبي
بس أنا ماقلت لك

إيه أحبك
بالشعور وكل حبي
كثر أنا ما أشتقت لك

في الأغاني في الأماني
في الشعور وفي الملامح
حتى في نبض الثواني

إيه أحبك
وأعشقك أسم وملامح
في مسافات الشعور

أعشقك والشوق جامح
وأرسمك في الليل

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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