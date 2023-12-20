10 دول فـي المهرجان الثقافـي للمنمنمات وفنون الزخرفة بالجزائر

الجزائر ـ العُمانية: تقام بمركز الدراسات الأندلسية بولاية تلمسان (غرب الجزائر) فعاليات الدورة الـ13 من المهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة خلال الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري. ويُشارك في دورة هذا العام، التي ستقام تحت شعار (جماليات الجوهر الفني.. هوية وإبداع)، أسماء فنيّة رائدة في عالم المنمنمات وفنون الزخرفة من الجزائر، وخارجها، إذ سيُمثّل الجزائر، البلد المستضيف، أكثر من 70 فنانا، فضلا عن مشاركة فنانين من دول أخرى هي مصر، والعراق، واليمن، وسوريا، وتونس، وإيران، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وتركيا. يُشار إلى أنّ الدورة الـ13 من المهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة ستشهد في ختام فعالياتها الإعلان عن الفائزين في المسابقة الدولية الخاصّة بأحسن الأعمال المشاركة في فنّي المنمنمات والزخرفة والتي أعلنت عنها محافظة المهرجان، في شهر أغسطس المنصرم، ورصدت لها جوائز قيّمة. وستُخصّص هذه الدورة من المهرجان جناحًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني يضمُّ أعمالًا لفنانين جزائريين تُبرز عناصر التراث الثقافي الفلسطيني، وصورًا عن معاناة الشعب الفلسطيني.

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