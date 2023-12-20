جمعية المرأة العمانية بمسقط تقيم حلقة فنية للحروفيات

مسقط ـ «الوطن»:

اختتمت جمعية المرأة العمانية بمسقط امس حلقة تدريبية بعنوان (الحروفيات) ، وهو من فنون طباعة الحروفيات باستخدام الاستنسل ،وقد هدفت الحلقة الى تعليم المتدربين خطوات البدأ في تنفيذ اللوحة التي تبدأ بتهيئتها باستخدام خام الأكريلك، واختيار العناصر المكونة للوحة والرسالة الفنية والبصرية التي يشتغل عليها الفنان. كما زودت الحلقة المتدربين بمهارات توزيع واختيار الألوان ،ودور الألوان في تحقيق التجانس أو التضاد اللوني في الحالتين ،عند استخدام الفرشاة أو سكين الرسم، كما تزود المتدربين بطريقة توزيع الحروف على سطح اللوحة، وصولا الى عمل فني متكامل ومتجانس داخليا وبصريا. أقيمت الحلقة على مدى يومين وحضرها 20 متدربا ومتدربة وشارك مجموعة من ذوي الهمم اعمال الحلقة وذلك بدعم وتشجيع من جمعية المراة العمانية بمسقط.

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