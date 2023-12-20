بالزخرفة .. التشكيلية فردوس شافـي تتفاعل مع يوم اللغة العربية

«حكايا زخرفية» تماذج الحروف والألوان

كتب ـ خالد بن خليفة السيابي:

بمناسبة يوم اللغة العربية قدمت التشكيلية والمزخرفة فردوس شافي لعشاق الفن عمل فني بعنوان (لوحة زخرفية) بفن (زخارف الماندالا) ممزوجة بلمسات الخط الحر أو الحديث تجسد وتمثل التمازج بين جماليات الفنون والأساليب القديمة بالجديدة ،والمتأمل في لوحتها الفنية يجد بها منحنيات والوان متداخلة وهي بمثابة رواية خططها ذائقتها الأدبية والفنية بالزخرفة. والخامات المستخدمة في اخراج هذا العمل هي: أكريليك على ورق ، خرز وألوان قماش وعدة خامات مختلفة.

وحول فن الماندالا تقول فردوس شافي: فن الماندالا هو فن زخرفي تقليدي يتميز برسومات دائرية متناغمة ومعقدة، ويعود أصل هذا الفن إلى الثقافة الهندية القديمة، وفن الماندالا يتمثل على رسوم دائرية تبدأ عادة من الوسط و تتنامى نحو الخارج، مستخدمًا تناغم الأشكال الهندسية والألوان، وتمثل رسومات الماندالا عادةً الكون والتوازن وتعزز الهدوء الروحي والتأمل ، ويتم إنشاء هذه الأعمال بدقة وتأنق، حيث يتم تكرار أنماط معينة لتشكيل تكوينات متكررة وتنظيم هندسي دقيق.

وأضافت: أميل لدمج الزخارف النباتية والهندسية والإسلامية بإستخدام مزيج من الخامات المختلفة، لوحاتي هي بمثابة حكايات بين زخارف وحروف والوان تتمازج وتتهامس لتسعد من حولها وهي التعريف الحقيقي للبهجة وهي مجموعة حكايات سطرت حروفها بالفكرة والزخرفة وألون.

يذكر أن فردوس شافي من مواليد مسقط وهي فنانة تشكيلية ومزخرفة شغوفة بفن الزخرفة الحديثة أو ما يطلق عليه (بفن الماندالا) ، وبرصيدها مشاركات محلية و دولية ، وهي منتسبة للجمعية العمانية للفنون التشكيلية وعضوة في منتدى بيت الفن التشكيلي العماني وعضوه بمرسم الشباب وبيت الفن بصحار، وعضوه بمنارة العرب للثقافة والفنون الدولية وعضوه بتناغم الفن وعضوه برؤى عربية وعضوه ببيت ثقافة وفنون العرب.