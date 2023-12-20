فهد المعمري ينهي مشاركته التشكيلية فـي دولة قطر

كتب ـ خالد بن خليفة السيابي:

أنهى الفنان التشكيلي العماني فهد المعمري مشاركته التشكيلية في دولة قطر بعد مشاركته في عيدها الوطني ، وذلك عبر معرضه الشخصي (أثر) والتي احتضنته جالاري الوكره في سوق الوكرة القديم، بحضور عدد من المسؤولين والفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي. بعد قص شريط افتتاح المعرض قام الحضور بجولة مطالعة أمام الأعمال المعروضة ، حيث جسدت الأعمال الثقافة المعمارية العمانية والقطرية ومعالم البلدين ، حيث ضمت أروقة المعرض عشرين عملا فنيا.

وحول المعرض يقول فهد المعمري: الأعمال المعروضة عبارة عن وسيلة تعريف قدمت من خلالها بالفن التشكيلي تعريفا عن جمالية طبيعة ومعالم وعادات وتقاليد دولة قطر وسلطنة عمان، وللذكرى عمل الحضور على توثيق اللوحات بعدساتهم الضوئية ، وبدوري قمت بتقديم نبذه تعريفية كشفت بها أسرار وتفاصيل مجموعة من الأعمال المعروضة .

يذكر أن معرض (أثر) هو المعرض الرابع للفنان التشكيلي فهد المعمري ، حيث أقام المعرض الأول في عام 2017م وحمل عنوان (حكاية ماء ولون) بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية ، أما المعرض الثاني في عام 2022م بعنوان (وقفات فنية) ، فيما المعرض الثالث أقامه في المملكة العربية السعودية تحت مسمى (تكوير).

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