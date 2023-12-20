بسبب خطوبة نائب مدير المسرح القومي.. محمد رياض يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد رياض محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بما حضر حفل خطوبة الفنان خالد عبد السلام نائب مدير المسرح القومي.

سبب تصدر الفنان محمد رياض التريند

وكان من الحضور الحفل الدكتور أشرف زكي والنجم محمد رياض والنجم عمرو عبد الجليل، والفنان القدير ياسر صادق الرئيس السابق للمركز القومي للمسرح، والفنان القدير خالد الذهبي مدير المسرح القومي الأسبق والفنانين الشباب محمد صلاح آدم، محمود فارس، ياسر الزنكلوني وزوجته الفنانة رشا سامي والمطرب أشرف علي والمطرب مصطفى النجدي، وهنأ الجميع الفنان خالد عبد السلام واحتفلوا معه بخطوبته.

محمد رياض يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

ومن ناحية اخري، حرص الفنان محمد رياض على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مركز شباب الشيخ زايد، جرت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أحدث أعمال محمد رياض

وشارك محمد رياض بموسم رمضان الماضي لعام 2023، في مسلسل المداح الجزء الثالث، بطولة الفنان حمادة هلال، وشاركهما في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: رانيا فريد شوقي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، هبة مجدي، لوسي، صبحي خليل، حنان سليمان، هلا السعيد، خالد زكي، تامر شلتوت، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.

كما يشارك محمد رياض في مسلسل الناقور الذي تم تصوير مشاهده في منطقة البدرشين بالجيزة، وعن القصة التي يناولها مسلسل الناقور،يدور العمل في إطار درامي اجتماعي بوليسي، يشارك في مسلسل الناقور بجانب الفنان محمد رياض مجموعة من الفنانين أبرزهم: آيتن عامر، طارق عبد العزيز، محمد عز، محسن منصور، أحمد فؤاد سليم، لبنى ونس، أحمد عبد الله محمود، هبة عبد العزيز، دارين حداد، صبري عبد المنعم، ناصر سيف والمسلسل من تأليف طارق بكرات، إخراج عادل الأعصر.

أخر أعمال الفنان محمد رياض

وايضا مسلسل المداح الجزء الثالث هو أخر أعمال الفنان محمد رياض، إذ شارك فيه بشخصية هايم، قائد رجال هند بنت الأحمر التي تحاول استدراج صابر المداح ليعود لخدمتها، وعرض العمل في موسم رمضان 2023، وهو من بطولة الفنان حمادة هلال، وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: خالد سرحان، هبة مجدي، رانيا فريد شوقي، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، حنان سليمان، محمد عز، وغيرهم، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في موسم مضان 2023.