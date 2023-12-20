من سفح الأهرامات.. محمد كريم يستقبل تيريس جيبسون في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبل الفنان محمد كريم الممثل الأمريكي تيريس جيبسون بطل فيلم fast and furious عند وصوله إلى مصر.

منشور محمد كريم

ونشر محمد كريم مجموعة من الصور والفيديوهات من داخل سفح الأهرامات برفقة تيريس جيبسون مرحبًا به، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: مرحبًا بكم في مصر الأخ تايرس

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تيريس جيبسون أهلًا بيك في مصر



ورد عليه تيريس جيبسون في خاصية التعليقات معلقًا: شكرًا جزيلًا لك أخي لاستضافتي، أنا متواضع جدًا وممتن، هذا حلم تحقق، كنت أرغب في المجيء إلى هنا منذ أن كنت في الخامسة من عمري.

وأضاف: عيد ميلادي الخامس والأربعين سيأتي في 30 ديسمبر، وليس هناك طريقة أعظم من ذلك يمكنني الاحتفال بعيد ميلادي الخامس والأربعين، ثم أن أكون هنا في القاهرة معكم في اللحظة التي أضع فيها عيني على تلك الأهرامات.

واختتم: ربما سأبدأ في البكاء دون توقف لأنني لا أستطيع أن أصدق ذلك.. أتمنى أن أقابل الرئيس قبل أن أغادر، سيكون ذلك بمثابة عناق عيد ميلاد من شأنه أن يجعلني.

وصول تيريس جيبسون مصر



ونشر تيريس جيبسون، مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء جولته في مصر، وعلق:" لقد هبطت حالًا في مصر وأصبح الحلم حقيقة بالنسبة ليّ، أن أكون هنا، وسيشرفني أن ألتقي برئيس مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهنئته شخصيًا على إعادة انتخابه الأسبوع الماضي، أنا موجود في المدينة لفترة قصيرة جدًا وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي بك شخصيًا".

وأضاف:" ملاحظة، إذا كنت صديقًا أو ابن عم أو فردًا من أفراد العائلة، فإنك تربط أي شخص يمثل جزءًا من محيطه السياسي، هل يمكنك أن تقدم لي معروفًا وتتأكد من وصول الرسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرغب في مقابلته في جولة أتصور معه وأعود إلى أطفالي وأخبرهم بأنني التقيت برئيس مصر، سيكون حلمًا، آمل أن تتمكن من تحقيق ذلك، شكرًا لك".

نبذة عن تيريس جيبسون

تيريس جيبسون هو ممثل أمريكي مواليد 30 ديسمبر 1978 ولد في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وبدأ مسيرته الفنية عام 1994، هو أيضا منتج أفلام.

ولعب جيبسون بطولة فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier، وشارك في البطولة مع ميشيل رودريجيز،، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.