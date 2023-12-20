نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على أعمال محمد رياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد رياض محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بما حضر حفل خطوبة الفنان خالد عبد السلام نائب مدير المسرح القومي، وكان من الحضور الحفل الدكتور أشرف زكي والنجم عمرو عبد الجليل، والفنان القدير ياسر صادق الرئيس السابق للمركز القومي للمسرح، والفنان القدير خالد الذهبي مدير المسرح القومي الأسبق والفنانين الشباب محمد صلاح آدم، محمود فارس، ياسر الزنكلوني وزوجته الفنانة رشا سامي والمطرب أشرف علي والمطرب مصطفى النجدي، وهنأ الجميع الفنان خالد عبد السلام واحتفلوا معه بخطوبته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال الفنان محمد رياض..

أعمال محمد رياض

قدم مجموعة من أهم أعماله وهي: مسلسل "الآنسة كاف"، مسلسل "عروس البحر"، مسلسل "أبناء ولكن"، مسلسل "أرابيسك أيام حسن النعماني"، مسلسل "العائلة"، مسلسل "عصر الائمة"، مسلسل "الصبار"، مسلسل "شقة الحرية"، مسلسل "الإمام إبن حزم"، مسلسل "عمر بن عبد العزيز"، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، مسلسل "اعترافاتي"، مسلسل "نصف ربيع الآخر"، مسلسل "الشراقي"، مسلسل "أسرار خاصة"، مسلسل "هارون الرشيد"، مسلسل "ضد التيار"، مسلسل "دمي ودموعي وإبتسامتي"، مسلسل "والله مانا ساكت"، مسلسل "الضوء الشارد"، مسلسل "إمرأة من زمن الحب"، مسلسل "رد قلبي"، فيلم "48 ساعة في اسرائيل" وفيلم "الإمبراطورة"، مسلسل "الجحيم رجل"، مسلسل "الوشاح الابيض"، مسلسل "يوم للحياة"، فيلم "لا تقتلوا الحب"، مسلسل "حمام بشتك"، مسلسل "أين ولدي"، مسلسل "أميرة في عابدين"، فيلم "العشق والدم"، مسلسل "مؤسسة شهر العسل"، مسلسل "فارس الرومانسية"، مسلسل "أولاد الأكابر"، مسلسل "الصعود إلى القلب"، مسلسل "اشرار وطيبين"، مسلسل "عمارة الأسرار"، مسلسل "مشوار امرأة"، فيلم "يوم الكرامة"، مسلسل "التوبة"، مسرحية "البهلونات"، مسلسل "علي جناح التبريزي"، مسلسل "سوق الزلط"، مسلسل "المنصورية"، سيت كوم "مغامرات الحياة" الجزء الثاني، مسلسل "الجبل"، مسلسل "نادي القلوب الجريحة"، مسلسل "دنيا"، مسلسل "أولاد عزام"، مسلسل "الهاربة"، المسلسل الإذاعي "بحار الشوك"، مسلسل "حضرة الضابط أخي"، مسلسل "الرجل والطريق" مسرحية "السلطان الحائر" وفيلم "حفل زفاف"، مسلسل "يا صديقي" ومسرحية "حباك عوضين تامر"، مسلسل الرسوم المتحركة "قصص الحيوان في القرآن"، مسلسل حمل إسمه "الإمام الغزالي" من إخراج ابراهيم الشوادي.

أشهر أدوار محمد رياض

يعتبر من أشهر أدواره التي قدمها دور “فارس” في مسلسل “الضوء الشارد” حيث استطاع أن يجسد دور الشاب الثري الوسيم فتى أحلام الفتيات، ولكنه وقع في حب فتاة فقيرة وأصر على الزواج منها، وعلى الرغم من أنه توفى في الحلقات الأولى من المسلسل إلا أنه استطاع أن يترك بدوره المتميز وأدائه التمثيلي القوي بصمة في أذهان المشاهدين، مسلسل “الضوء الشارد” من بطولة ممدوح عبد العليم، منى زكي، محمد رياض، جمال إسماعيل، يوسف شعبان، رانيا فريد شوقي، سميحة أيوب، سلوى خطاب، أحمد سلامة، ومن إخراج المخرج القدير مجدي أبو عميرة.أول أعماله كان مشاركته في الجزء الرابع من المسلسل الشهير "ليالي الحلمية" عام 1992 للتوالى عليه الأدوار ويلمع نجمه كأحد نجوم الشاشة الصغيرة.