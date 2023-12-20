انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي تشتري حقوق برنامج ستار أكاديمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة "أندمول" الفرنسية مالكة كامل حقوق “ستار أكاديمي”، أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي اشترت حقوق برنامج “ستار أكاديمي” الشهير في نسخته العربية ، لإعادته الى الشاشة بعد مطالبة جمهور الوطن العربي به منذ فترة توقفه.



وأكدت المصادر ذاتها، أن النجمة هيفاء وهبي قد تتولى بنفسها إدارة الأكاديمية ، بينما لم يتم الكشف عن إذا ما كان عرض برنامج ستار أكاديمي سيكون عبر قناة “أي بي سي” أم ستتفاوض هيفاء مع قناة أخرى لعرضه.



و يشار أن برنامج “ستار أكاديمي” النسخة العربية توقف عرضه منذ موسمه الحادي عشر سنة 2016، بينما لازال عرض “ستار أكاديمي” في نسخته الفرنسية جاري حتى الآن .