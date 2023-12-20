انت الأن تتابع خبر مهرجان الجونة يجمع التبرعات لصالح غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقام مهرجان الجونة السينمائي، بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري، حفلاً خيريًّا على هامش فعاليات الدورة السادسة والاستثنائية من المهرجان، المقامة حاليًّا، بهدف جمع تبرعات لصالح ضحايا أهالي قطاع غزة.



وحرصت مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين والعرب على حضور الحفل، وتشجيع رجال الأعمال والجمهور على التبرع، وكان من أبرزهم: يسرا، وإلهام شاهين، وصبا مبارك، وبشرى، وأسماء جلال، والمطربة التونسية غالية بنعلي، وهنا شيحة، والمخرج عمرو سلامة، ومنى هلا، والمطربة المصرية الفرنسية فرح الديباني، والفنانة التونسية فاطمة ناصر، والفنانة السودانية إيمان يوسف. وقدمت التونسية غالية بنعلي، وصلة غنائية خلال الحفل، غنت فيها عددًا من أشهر أغنياتها من بينها عدة أغنيات وطنية.



يذكر أن "مهرجان الجونة السينمائي" في دورته السادسة، يقدم ضمن عروضه قسمًا خاصًّا بعنوان "نافذة على فلسطين"، ويعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، من أجل التأكيد على أن الشعب الفلسطيني قادر على الصمود وتقديم أفلام وفنٍّ هادف، وتم اختيار أفلام القسم بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.



وتم تنسيق معظم أفلام القسم بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، من بينها فيلم "الأستاذ" الذي حاز على أكثر من جائزة خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأخيرة .