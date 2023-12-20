نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبناء "وبينا ميعاد" يجتمعون في كواليس الموسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل أبطال مسلسل وبينا معاد تصوير مشاهدهم في الموسم الثاني من العمل، بطولة النجمين شيرين رضا وصبري فواز، والمقرر عرضه خلال الموسم الشتوي 2024.

ونشر الفنان الشاب يوسف إبراهيم، أحد أبطال العمل، والذي يجسد دور أبن صبري فواز، مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل برفقة كلًا من الفنانة الشابة آية سليم، تسنيم مطر، يوسف ماجد الكدواني، أسامة الهادي، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني



مسلسل "وبينا ميعاد" وتدور أحداث العمل حول تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.



أبطال الجزء الثاني من “وبينا معاد”

المسلسل يضم مجموعة من نجوم الوسط الفني فهو بطولة كلًا من الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن بقيادة المخرج هانى كمال، فى عدة مناطق متفرقة بالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي "الأوف سيزون"، عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.