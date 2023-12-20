بالصور.. فيلم "يمّي" يفوز بجائزة قنوات ART في مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - فاز منذ قليل مشروع الفيلم التونسي "يمّي" للمخرجة هند بو جمعة بجائزة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART وقدرها عشرة آلاف دولار، والمقدمة لأفضل مشروع فيلم روائي طويل في مرحلة التطوير بمسابقة منصة الجونة السينمائية، المقامة ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث قامت بتسليمها السيدة أفنان السراج، المدير التجاري بشبكة راديو وتليفزيون العرب.

قصة فيلم "يمّي"



فيلم "يمّي" يتناول العلاقة الاجتماعية بين الأخوة حينما ينشأ بينهم خلاف بسبب الميراث، وما ينتج عن هذا الخلاف من صراع نفسي واجتماعي يبرزه الفيلم من خلال شخصيات العمل.

هدف "منصة الجونة السينمائية"

جدير بالذكر أن "منصة الجونة السينمائية" تهدف إلى خلق مساحة إبداعية للأفراد والأسواق السينمائية، وتطوير وتمكين صناع الأفلام ومساعدتهم لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم، كما توفر المنصة ورشًا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، وبناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم، ومن المقرر حصول المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج على شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي لكل واحد منهما، بالإضافة إلى عدد من الجوائز المادية والمهنية القيمة المقدمة بالشراكة مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

قائمة المشروعات المختارة في مرحلة التطوير



وتضم قائمة المشروعات المختارة في مرحلة التطوير، 7 أفلام روائية طويلة، منها «حكاية ريشة وسمكة» إخراج أحمد الهواري من مصر، بالإضافة إلى مشروعين لبنانيين، هما «آسا سمكة في حوض» إخراج داليا نمليش، و«بيت بيروت» إخراج جورج بيتر بربري، كما يشارك من تونس «بنت الريح» إخراج مفيدة فضيلة، ومن السودان «أشباح الحوت» إخراج أحمد محمود، بالإضافة إلى «إلدورادو» إخراج علاء الدين الجمّ، من «المغرب، وفرنسا، وإيطاليا»، و«يمّي» إخراج هند بوجمعة من «تونس، وبلچيكا، وفرنسا».

مرحلة التطوير

كما يشارك في مرحلة التطوير، 5 مشروعات أفلام وثائقية طويلة، منها اثنين من مصر، هما، «اختيارات ألبير الأربعة» إخراج هالة جلال، و«كروكودوبوليس» إخراج عمر منجونة، والذي يشارك في إنتاجه جنوب إفريقيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، كما يشارك من لبنان «ذي بيتش بويز» إخراج ديما الحر، و«باسم صفية» إخراج صفية كساس من «بلجيكا، وفرنسا»، و«سرقة النار» إخراج عامر الشوملي، من «فلسطين، كندا، فرنسا»، بالإضافة إلى مشروع وثائقي يمني