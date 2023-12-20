بعد تعرضه لأزمة صحية.. أميرة فراج تكشف عن التطورات الصحية لـ أحمد فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة أميرة فراج زوجة الفنان أحمد فهمي، آخر التطورات الصحية له بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة نقل على آثرها إلي أحدى المستشفيات الكبرى.

وصرحت الفنانة أميرة فراج خلال تصريحات صحفية لها أن تعرض الفنان أحمد فهمي لأزمة صحية مفاجأة أجرى على إثرها عملية جراحية لتفتيت حصوة، ومن ثم خرج من المستشفى واستقرت حالته، لافتة إلى أنه في لبنان حيث يواصل تصوير أحدث أعماله الفنية.

وفي وقت لاحق، كشف الفنان أحمد فهمي عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهر فهمي في الصورة وهو يرتدي الزي الخاص بإحدي المستشفيات وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمدلله”.

أحدث أعمال أحمد فهمي الدرامية

وفي سياق آخر شارك فهمي خلال الأيام الماضية في العرض المسرحي شحاتين أكاديمي ىالذي عرض ضمن فعاليات موسم الرياض، وتدور أحداث المسرحية حول يدير شحتة الفنجري أكاديمية لتأهيل واكتشاف الشحاتين وتشاركه في العمل ابنته سوسو المتيمة بالسينما والتمثيل مما جعلها تتميز فيالتسول بسبب موهبتها في تقمص أدوار التسول حتى تقابل أحد المخرجين الذي يكتشفها ويأخذها لعالم التمثيل ولكن يصاب والدها بصدمةويحاربها بكل الطرق في إطار كوميدي ساخر.

وتضم مسرحية شحاتين أكاديمي عدد كبير من نجوم الفن بجانب آيتن عامر وعلى رأسهم أحمد فهمي ودياب وميريهان حسين وسامي مغاوري ومحمود الليثي ومصطفى أبو سريع وبدرية طلبة.