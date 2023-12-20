نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. ما لا تعرفه عن محمد رضا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل علينا اليوم ذكري ميلاد الفنان القدير محمد رضا والذي ولد

في 21 ديسمبر عام 1921 وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني عن أبرز معلومات عن محمد رضا.

الفنان القدير الراحل محمد رضا

حياته

ولد محمد رضا أحمد عباس في 21 ديسمبر عام 1921 بمحافظة أسيوط.

دراسته

حاز على دبلوم في مجال الهندسة التطبيقية في عام 1938، وشغل مهنة الهندسة في مجال البترول في بداية حياته المهنية.

و أيضًا درس محمد رضا في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على التخرج منه في عام 1953.

مشواره الفني

تألق محمد رضا في عالم السينما من خلال شخصياته الكوميدية، وعلى رأسها شخصية رضا بوند، بالإضافة إلى دوره المميز كشخصية المعلم في فيلم "زقاق المدق".

من بين أبرز أفلام محمد رضا: "30 يوم في السجن"، "بنت اسمها محمود"، "غاوي مشاكل"، "ممنوع في ليلة الدخلة". وكانت آخر أعماله من خلال مشاركته في مسلسلي "يوميات ونيس" و"ساكن قصادي".

وفاته

رحل محمد رضا عن عالمنا في عام 1995 عندما عن عمر يناهز 74 عامًا.