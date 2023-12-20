"أنا الفيلم".. محمد شاهين يشارك بأغنية في فيلم "الإسكندراني"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب محمد شاهين، عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أنا الفيلم" من فيلم “الإسكندراني”، بطولة النجم أحمد العوضي وإخراج خالد يوسف.

ونشر محمد شاهين مجموعة من الصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلًا: “أستنوني إن شاء الله في أغنية فيلم الإسكندراني بطولة النجم أحمد العوضي، والنجمة زينة، والمخرج الكبير أستاذ خالد يوسف، إنتاج أستاذ أحمد عفيفي”.

وأردف شاهين قائلًا: “الأغنية هي أنا الفيلم، كلمات رامي جمال، ألحان عصام كاريكا، توزيع باسم منير، يارب تعجبكم الفيلم هيكون في السينمات يوم 4 يناير، كما نشر مجموعة من الصور التي تجمعه مع صانعي العمل”.

"فيلم دباح".. أحمد العوضي يشوق جمهوره لفيلم "الإسكندراني"



يستعد النجم أحمد العوضي لطرح أولى بطولاته السينمائية “الإسكندراني”، والمقرر عرضه في 4 يناير المقبل في مصر لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي، وذلك بعد النجاحات المتعددة المتتالية التي حققها من خلال بطولاته الدرامية.

وروج أحمد العوضي لفيلمه الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مشوقًا جمهوره، حيث نشر البوستر الدعائي للفيلم، معلقًا: “بكر الإسكندراني.. فيلم دباح إن شاء الله”.

من بحري.. أحمد العوضي يتصدر البوستر الدعائي لفيلم "الإسكندراني"

وطرحت شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي، الشركة المنتجة للفيلم، البوستر الدعائي والذي تصدره الفنان أحمد العوضي، وخلفه البحر من منطقة بحري بالإسكندرية، عبر الصفحة الرسمية للشركة على “الفيس بوك” معلقة:" أحنا بتوع كله ولا يا ولا.. انتظروا بكر الإسكندراني يوم 4 يناير في مصر و11 بالخليج في فيلم الإسكندراني في جميع دور العرض.

أبطال فيلم "الإسكندراني"



ويعود خالد يوسف للسينما بفيلم "الإسكندراني" بعد غياب، ويقدم من خلاله رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاحعبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمدعفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

قصة فيلم “الإسكندراني”

تتلخص في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.