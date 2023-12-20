أغنية غيرك حاول لمؤدي المهرجانات مسلسل تقترب من 300 ألف مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مؤدي المهرجانات مسلم تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعماله الغنائية غيرك حاول واقترب عدد مشاهداتها من 300 ألف مشاهدة واحتل بها المركز الثاني في تريند المحتوى الرائج على موقع اليوتيوب، وهي من كلماته وتوزيعه.



كلمات أغنية غيرك حاول

ومن كلمات الأغنية: غيرك حاول بس اتزاول يا بني اتلاشه أبو المسالم

غيرك حاول بس اتزاول

يا بني اتلاشه أبو المسالم

قلبك ناي هاكلو حي

سهل تكون جنبي

صعب تبقى زي

صعب تبقى زيي

صعب تبقى زيي

عيني ع الكارزما

عيني ع السبات

قاعد هنا

ومسمع هناك

ومسمع هناك

عيون مش خضرة

و الهيبة حضرة

رقص عضلة

و اوقف عضلة

اه يا وعدي ومن بعدي هيجي

مجنون جنبي بياخد اللقطة

محدش في جيالي عارف يجيلي

تقيل عليهم انا حمدي الوزير

اهدي يا عرب واطي الصوت

مبقاش ليك طلب رايح تموت

انا مش بخاف ولا اهيب واكن

مع اي حد اسم وسن

مع اي حد اسم وسن

ده الموضوع ده الحوار

عملنا الفلوس لسه الاثار

هنا في دماغ هنا في ابتكار

هنا في جنون هنا في وكار

معرفش اصلح ضرب وفضايح

ارقد واسقط شيك بس صايع

هما يزولوني وانا ع قلبي مرواح

لو قفلت مني اه هتهب خالص

تعوجها معايا تخش في قصة

واللي تجيبه مش هكبر ليه

انتو الاتنين هتشوفه وش

احنا التلاتة هنتفأج بيه

احنا الوجهة قيمة وقامة

باجي بشوقي مش زيك باجي ب ماما

انتو اعداء مش حمل ذكائي

هنخدهم جولة نصعدهم للنهائي.

انفصال مسلم عن زوجته

يذكر أن أعلن مؤدي المهرجانات مسلم عن زوجته ميكا البغدادي.

ونشر مسلم عبر خاصية ستوري على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كاتبًا: الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن.