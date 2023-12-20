انت الأن تتابع خبر مي سليم تشارك بفيلم بنقدر ظروفك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشارك الفنانة مي سليم في الفيلم الكوميدي الرومانسي الجديد "بنقدّر ظروفك"، حيث تتقاسم البطولة النسائية مع النجمة نسرين طافش، أمام الفنان أحمد الفيشاوي.



وقالت "مي" في تصريح لوسائل إعلام مصرية عن مشاركتها في فيلم "بنقدّر ظروفك"، إنها سعيدة للغاية بالانضمام إلى هذا الفيلم، الذي تجسد فيه شخصية فتاة خفيفة الظل من الطبقة الوسطى، تنجذب إلى الفنان أحمد الفيشاوي وتساعده في سعيه إلى الفوز بقلب الفتاة.



وتدور أحداث الفيلم في منطقة شعبية، حيث يلعب "الفيشاوي" شخصية الشاب حسن الذي يحلم بالارتباط بـ"بنت الجيران"، لكنها ترفضه بسبب فقره، فيدخل في صراعات كوميدية مع جار الفتاة، الذي يحاول الفوز بقلبها أيضًا.



بينما تقدم "طافش" شخصية فتاة تمتلك قناة للطبخ على "اليوتيوب"، وتؤدي الممثلة عارفة عبد الرسول شخصية حماة الفيشاوي.



ويشارك في بطولة فيلم "بنقدّر ظروفك" إلى جانب مي سليم، ونسرين طافش، وأحمد الفيشاوي، كل من: محمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف وإنتاج الكاتب المصري السوداني الأصل سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.



ومن المقرر أن يبدأ تصوير فيلم "بنقدّر ظروفك"، خلال الفترة المقبلة، على أن يُبث في دور العرض السينمائية المصرية خلال عام 2024 .