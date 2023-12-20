نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايشة عثمان تقترب من 10 ملايين مشاهدة لألبومها الأول وتستعد لأغاني جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة والإعلامية عايشة عثمان، لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة مع مطلع العام الجديد 2024، لتستكمل مسيرتها الغنائية التي بدأتها منذ عامين، كما تستعد لخوض تجربة سينمائية أولى لها في مصر، بعد نجاحها في خوض تجربة التمثيل بمسلسلات "فارس بلا جواز" و"المماليك".

وحصدت أغاني أرقام جيدة في نسب المشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي

يوتيوب، إذ اقتربت من 10 ملايين مشاهدة موزعة على 7 أغاني حتى الأن، هي حصيلة الأغاني التي طرحتها.

آخر أعمال عايشة عثمان

وحققت آخر أغنية لعايشة عثمان ما يقرب من مليون مشاهدة، وهي أغنية "فرحنا"، فيما تخطت أغنية "ما تيجي بقى نفرح" حاجز 3 مليون مشاهدة، وأغنية "اتسألت عليه" تخطت نصف مليون مشاهدة، وأغنية "سهرانين" نصف مليون مشاهدة، فيما تخطت أغنية "بومبا" حاجز 300 ألف مشاهدة، بينما تجاوزت أغنية "100 100" حاجز مليون ونصف مشاهدة، واقتربت أغنية "مملكة" من مليون ونصف المليون مشاهدة.

عايشة عثمان

عايشة عثمان

عايشة عثمان

وتعاونت عايشة عثمان في ألبومها الأول مع عدد من كبار صناع الأغاني على مستوى الألحان والكلمات والتوزيع، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معهم الشعراء والملحنين تامر حسين، محمد يحيي، عزيز الشافعي، عبدالرحمن محمد، مدين، ومن الموزعين توما، أحمد عبدالعزيز، جيزو، وأمين نبيل.