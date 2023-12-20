نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. شائعات راودت محمد فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل علينا اليوم عيد ميلاد ال ٦٢ للفنان والمطرب محمد فؤاد و

في هذا التقرير المُبسط سيكشف في هذا التقرير المُبسط دوت الخليج الفني عن شائعات رودات النجم محمد فؤاد.

محمد فؤاد

شائعات رودات النجم محمد فؤاد

دائمًا ضريبة الشهرة يكون ثمنها الشائعات، فما الذي سيحدث للنجم بحجم محمد فؤاد فروادت شائعات كثيرة للفنان محمد فؤاد وكان أبرزها شائعات وفاته.

فتداول شائعة وفاته وذلك بعد عرض حلقته في برنامج “ رامز نيفر آند ” حيث تداول مقطع فيديو لتعرضه نزيف حاد في منطقة البطن وذلك بعد قيامه بعملية تكميم المعدة وظهوره في برنامج “ رامز نيفر آند”

و شائعة الأخري هي شائعة استغانه عن الجنسية المصرية وذلك بعد حضوره إحدي الحفلات وتقديمها في المملكة العربية السعودية ومدحه للمملكة العربية السعودية وجاء تصريح فؤاد كالآتي “ السعودية فوق الجميع بحبكم.. أرض الطهارة.. بلد الجميع وبلد الكل، وعزيزة على كل عربي وكل مسلم... بحيي شعب مصر إنه عمل محمد فؤاد وغير محمد فؤاد لحد ما بقينا نجوم، ونتشرف نغني لأهلنا هنا في السعودية وشايلنا على كفوف الراحة وربنا يبارك فيهم ويارب ديما في رفعة المملكة وقادتها، اللي ميحبش السعودية يبقى في قلبه مرض.. أنتم الشمعة المضيئة اللي بنمشي وراها طول حياتنا لغاية لقاء ربنا عز وجل.. الكرم سماتكم، كان نفسنا في أمنية كلنا كفنانين يكون فيه شركة بهذا الشكل، بعيدا عن الإمكانيات.. التعامل الإنساني والتنظيم رائع.. هكذا تكون الفعاليات والمهرجانات والشيء اللي يشرف ويرفع لفوق وعمره ما ينزل لتحت.. اتشرفت إني أكون في بلدي الثاني السعودية.. وبتمنى من كل قلبي ميبقاش فيه انقطاع عن بلدنا الثاني السعودية وأحيي شعب مصر كله من هنا”