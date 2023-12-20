فرقة المسرح العربي الكويتية تهنئ سمو الشيخ مشعل الصباح بمسند إمارة الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدرت فرقة المسرح العربي الكويتية بيانا، تضمن التهنئة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، باسم رئيس وأعضاء فرقة المسرح العربي الكويتية، بمناسبة تولى سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم أميرا وقائدا لدولة الكويت.

ودعت الفرقة المولى عز وجل فى بيانها، أن يكون خير خلف لخير سلف، ويعين سموه على قيادة مسيرة البناء الحضاري للكويت، على أسس من العدالة والمساواة، والأخذ بأسباب العلم والمعرفة، مستلهما تراث الأجداد والآباء لتكون الكويت منارة في الاقتصاد والثقافة والفنون وجميع المجالات.

فرقة المسرح العربي الكويتية تنعي الشيخ نواف الأحمد الجابر

وسبق، نعت فرقة المسرح العربى الكويتية، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، الذي رحل عن عالمنا منذ فترة، وقالت الفرقة في بيان لها، «فقدنا أحد بناة الكويت الحديثة، الذي أسس وساهم مع إخوانه من الأمراء الذين تولوا سدة الحكم في إرساء دعائم منظومة دولة المؤسسات والتمسك بالعمل بالدستور، وسيظل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في ذاكرة الشعب الكويتي وأمته العربية والإسلامية عنوانا للحاكم الطيب الذي تفانى من أجل شعبه وأمته حتى آخر يوم في حياته، إننا في فرقة المسرح العربي نشعر بمرارة الفقد ونتقدم لكل أبناء الكويت وللأمة العربية والإسلامية ولكل الدول الصديقة بخالص العزاء والمواساة ونخص آل الصباح الكرام بخالص التعازي والمواساة وحسن العزاء، وداعين لأميرنا الراحل أن يتقبله المولى القدير بواسع رحمته مع الشهداء والصديقين وإنا لله وإنا إليه راجعون»

نبذة عن فرقة المسرح العربي الكويتية

إنشئ المسرح العربي في 10/10/1961م وهو يختلف عن المسرح الذي كان موجود قبله وهو المسرح الشعبي وليس تكرارًا له، مع العلم بأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هي التي تبنت المسرح الشعبي وهي التي أنشأت المسرح العربي من البداية، وقد ظل في رعايتها إلى أن تعددت الفرق فتخلت الوزارة عنها جميعًا واعتبرتها فرقًا أهلية عام 1964م، قدم المسرح العربي حتى موسم 1985-1986 ثاني وثلاثين مسرحية، غطى بعضها عرضًا كاملًا وجمعت القصيرة منها إلى أخرى، أسست الفرقة في وقت مبكر لتكريم الفنان المسرحي، وذلك من خلال ( يوم المسرح العربي لتكريم الفنان المسرحي ) الذي كان يقام في 21 فبراير من كل عام. وقد تشرفت الفرقة بدعم وتشجيع من معالي الشيخ سالم الصباح السالم الصباح – حفظه الله الذي ترأس اللجنة العليا المنظمة في كل دورات هذا المهرجان. وأقيمت أول دورة في عام 1977 م.واستمرت في تواريخ 1979، 1980 الذي شكل أكبر تظاهرة مسرحية اشتملت على ندوة رئيسية شارك فيها رجالات المسرح في الكويت والعالم العربي، ومسابقات مسرحية وجوائز ذهبية وفضية وبرونزية ).