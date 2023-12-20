انت الأن تتابع خبر سبب وفاة نون العنكبوتة المفاجئ.. معلومات يجب أن تعرفها عنها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رحلت الفنانة السودانية نون حسن الشهيرة بـ” نون العنكبوتة ”، عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، وتصدر هذا الخبر صفحات السوشيال ميديا في مصر والسودان والوطن العربي، نظرا لشهرتها، بناء ذلك الكثير يرغب في التعرق على سبب وفاة نون العنكبوتة.

وفاة نون العنكبوتة

سيطرت حالة من الجدل الواسع عبر صفحات السوشيال ميديا في مصر و السودان، بشأن التعرف على تفاصيل وفاة نون العنكبوتة التي توفيت اليوم الأربعاء في أحد المستشفيات القريبة من موقع إقامته في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ما هى سبب وفاة الفنانة نون العنكبوتة؟

تصدرت الأنباء عن وفاة الفنان نون العنكبوتة قائمة الترند في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، بسبب زيادة عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في مصر والسودان من أجل التعرف على سبب وفاة الفنانة نون العنكبوتة.

حتى كتابة هذه السطور، لم يعلن أي أحد من أفراد أسرة الفنانة الراحلة نون العنكبوتة أسباب وفاتها، إلا أن عدد من وسائل الإعلام المختلفة أعلنت عن وفاتها داخل مستشفى “إثيو طبيب”، على خلفية هروبها من العاصمة السودانية الخرطوم بسبب الحرب القائمة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني والتي انطلقت في شهر أبريل الماضي.

من هي الفنانة نون العنكبوتة؟

يتساءل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية عن من هي الفنانة نون العنكبوتة؟، بعد أن تصدرت محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عزيزي القارئ إليكم أبرز المعلومات التي يجب أن تعرفها عنها:

– نون العنكبوتة فنانة سودانية

– تنتمي إلى مقدمي محبي فن الزنق، ومحبي الغناء التراثي الشعبي السوداني العرقي.

– لديها قاعدة جماهيرية كبيرة في الكثير من البلاد

– شاركت في إحياء العديد من الحفلات الغنائية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.