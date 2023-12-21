محروس الضبع.. أعمال أشتهر بها محي الدين عبد المحسن

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل علينا اليوم ذكري وفاة الفنان القدير محي الدين عبد المحسن الذي وافته المنية يوم ٢١ ديسمبر عام ٢٠٢٠ وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد دوت الخليج الفني أشهر أعمال للفنان محي الدين عبد المحسن.

محي الدين عبد المحسن “ محروس الضبع”

ما هي الأعمال التي اشتهر بها محي الدين عبد المحسن ؟

أدى الفنان محيي الدين عبد المحسن دور عبده الكرف في دور الـ "ديلر"، الذي يقوم بتوصيل المخدرات من جمال أبو العزم، المعروف بلقب “المزجنجي”، وفي دور المعلم وهدان المرزوقي في مسلسل “ليالي الحلمية”، دور المعلم هوبري في فيلم “العار”، وجابر الأشوح في مسلسل “ الشهد والدموع” ومحروس الضبع الذي يدور حوله فيلم “ بوحة” وكان يبحث عنه طوال الفيلم.

آخر أعمال الفنان محي الدين عبد المحسن

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محي الدين عبد المحسن مسلسل “ سيدنا السيد ” بطولة الفنان جمال سليمان، مسلسل “ كيكا على العالي” للفنان حسن الرداد ولكن توفاه الله قبل أن يعرض المسلسل فالمسلسل عُرض في عام ٢٠١٤ ورحل عن عالمنا في عام ٢٠١٢.