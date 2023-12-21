رمضان 2024.. حمدي هيكل يبدأ تصوير مسلسل "بيت الرفاعي"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء الفنان حمدي هيكل تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "بيت الرفاعي" مع النجم أمير كرارة، وقد أعلن عن ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

منشور حمدي هيكل:

حيث نشر مقطع فيديو وقال:" السلام عليكم كل سنه وانتوا طيبين، النهاردة اول يوم تصوير مسلسل بيت الرفاعي، للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، استنوني في رمضان 2024".

تفاصيل مسلسل "بيت الرفاعي":

وتدور أحداث المسلسل في منطقة نزلة السمان وتتناول قضايا تجارة الآثار، مع تطور الأحداث في سياق درامي، يجمع مسلسل "بيت الرفاعي" نخبة من النجوم، ومن بينهم: أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال أمير كرارة

يذكر أن أمير كرارة، شارك في رمضان الماضي بمسلسل “سوق الكانتو” من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في البطولة مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال حمدى هيكل:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال حمدي هيكل هو مسلسل" بابا المجال"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، والعمل من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويشارك بجانبه مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، فرح يوسف، نسرين أمين، والعمل من إخراج وتأليف أحمد خالد موسى.

أحداث مسلسل بابا المجال

تدور أحداثه ضمن إطار درامي مليء بالأكشن والإثارة، ويحكي قصة تاجر قطع غيار سيارات، يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، إلى أن يصبح الأول في مجاله، لذلك يطلق عليه اسم بابا المجال، وخلال الرحلة يمر بالعديد من المواقف العصيبة التي نراها خلال أحداث المسلسل.