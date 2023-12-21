أحلام تكشف عن تفاصيل برنامجها الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة أحلام عن تفاصيل حفلتها الأخيرة في دبي، وبرنامجها الجديد والذي يحمل اسم “ألف ليلة وليلة”، والنجاحات الهائلة التي حصدتها خلال العام بعد طرحها أحدث أعمالها الغنائية والتي لقت رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرحت أحلام عن تعلق الجمهور بأعمالها القديمة خلال تصريحات صحفية لها قائلة: “الجمهور يتفاعل مع أغانيا القديمة، وبحب أذكر الجمهور بالأغاني القديمة بتاعتي وبيتفاعل معاها وأعرف إزاي أمسك الجمهور، وإزاي أخليه يسمع ويروح لذكريات حلوة”.

أما عن برنامجها الجديد التي تستعد له، علقت أحلام: “برنامجي الجديد يحمل اسم ألف ليلة وليلة، وهو اسمه كده لأنه قصة وحكايات بيعشها الفنانين وقابلت ضيوفي بكل ترحيب ومحبة وعرفت الجمهور عليهم وأديتهم القيمة اللي يستحقوها، وفي أول حلقة نستضيف أسماء لمنور من المغرب، والليلة الثانية مع نبيل شعيل وبيتكلم عن الكويت وثقافة الإمارات وحلقته من أروع الحلقات، وكل حلقة مش شبه التانية”.

وأحيت مؤخرًا النجمة أحلام حفلًا غنائيًا كبيرًا برفقة الفنانة أصالة نصري، في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

أصالة توجه رسالة لـ أحلام





وكانت قد أعربت أصالة، عن سعادتها الكبيرة للقاء النجمة أحلام، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التدوينات “إكس”،حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "على الصحبة والمحبة وفي أجمل بلد، سنلتقي أنتِ وأنا، وإن شاء الله بتكون من أحلى الليالي أختي الغاليةأحلامي الطيّبة".