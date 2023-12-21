أحلام تعبر عن تأثر حالتها النفسية بسبب أحداث فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة أحلام عن رأيها في القضية الفلسطينية وما يمر بها أهالي قطاع غزة، وعن دور دولة الأمارات وسط أحداث فلسطين.

وصرحت أحلام عن حزنها الشديد واستيائها جراء الأحداث التي تمر بها فلسطين: “طول عمرنا مع فلسطين، والله يعز شيوخنا بعد اللي عمله شيخ الإمارات في أطفال فلسطين اللي بيتعالجوا عندنا، وناوية أروح أزورهم وأجيب ليهم هدايا، والإمارات ليها دور عظيم في فلسطين وفي طائرات راحت ليهم”.

وتابعت أحلام: “لو نقدر نروح ليهم هنعمل حاجه وربنا معاهم، والأيام الجاية كفيلة تشفي جراحهم، كلنا بكينا وتألمنا.. وجتلي حالة نفسية وقفلت السوشيال ميديا بسبب اللي بيحصل، الفلسطينيين هيتجوزوا ويخلفوا ويجيبوا أبطال، إحنا معاهم وحياتهم هتمشي.. وهنصورهم وهما بيصوروا برامج فنية، وإحنا معاهم قلبًا وقالبًا.. إحنا عايشين في الحرب مع فلسطين، ومن عمري 50 سنة بقى عندي حالة نفسية”.

وأحيت مؤخرًا النجمة أحلام حفلًا غنائيًا كبيرًا برفقة الفنانة أصالة نصري، في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

أصالة توجه رسالة لـ أحلام



وكانت قد أعربت أصالة، عن سعادتها الكبيرة للقاء النجمة أحلام، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التدوينات “إكس”،حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "على الصحبة والمحبة وفي أجمل بلد، سنلتقي أنتِ وأنا، وإن شاء الله بتكون من أحلى الليالي أختي الغاليةأحلامي الطيّبة".