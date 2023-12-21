"في بداية السنة الجديدة".. عنبة يستعد لطرح أغنيته الجديدة "بخروني"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد مطرب المهرجانات الشعبية عنبة لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "بخروني"، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.





وأعلن عنبة عن طرح الأغنية وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتب قائلًا: "كليب بخروني في بداية السنه الجديدة متخافوش ولكن احذروا".





أحدث أعمال عنبة

وينتظر الفنان عنبة خلال الفترة المقبله عرض فيلمه الجديد عصابة عظيمة، الذي يشارك فيه مع الفنانة القديرة إسعاد يونس.

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورةاسترداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، فيلم عصابة عظيمة، وهو من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاديونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.





آخر أعمال عنبة





ويذكر أن آخر أعمال الفنان عنبة مسلسل ١٠٠٠ حمد الله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023،ولعب خلاله دور شاب يدعى بويكا، ويقوم بمساعدة يسرا وأبنائها بعد عودتهم لمصر من كندا، ويقع في حب ابنتها على مدار الأحداث وتلعبدورها الفنانة مايان السيد، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور بالوطن العربي.