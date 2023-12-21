نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكاية.. عمرو دياب يهدي جمهوره 12 أغنية إحتفالات برأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد المطرب عمرو دياب نشاطًا فنيًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث يقوم بإصدار ألبومه الجديد في رأس السنة للاحتفال.

وأعلن عمرو دياب عن موعد طرح ألبومه الجديد بعنوان "مكانك" المكون من 12 أغنية، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".

ونشر "دياب" البرومو الدعائي لألبومة الجديد وعلق عليه قائلا: "١٢ أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد "مكانك".

ابنه عمرو دياب

في سياق آخر افتتحت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب في لندن خلال الأيام القليلة الماضية معرضها الفني الأول بعنوان "يوميات حياتي" وذلك بمشاركة صديقتها كريستينا، وذلك بحضور والدها النجم الكبير عمرو دياب الذي حرص على دعم ابنته في خطواتها الفنية.

المعرض يهدف لدعم مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جميع المجالات، وشهد المعرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان

شهد المعرض حضور عائلة كنزي دياب وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب وأشقائها عبد الله وچانا وكذلك والدتها السيدة زينة عاشور.